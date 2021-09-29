В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ожидается, что сначала президенты поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак.

На встрече Путин и Эрдоган затронут темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья. Также главы государств обсудят некоторые вопросы двусторонних отношений. Песков ранее отметил, что Путин и Эрдоган не будут касаться темы Крымского полуострова. По его словам, в плане Крыма с Турцией обсуждать нечего.

Профессор турецкого Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал считает, что Путин и Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на встрече в Сочи. Предположительно, соглашение будет направлено на поддержание мира на Ближнем Востоке. Эксперт не исключил, что в ходе переговоров речь пойдёт о новой сделке по Сирии, так как в Анкаре начинают появляться сомнения в правильности политики Эрдогана в этом направлении.