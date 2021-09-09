В СНБО Украины заявили о возможности занять Донецк и Луганск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия страны может «взять» Донецк и Луганск, но в Киеве не хотят жертв. Для атаки на столицы ДНР и ЛНР нужен приказ Верховного главнокомандующего, отметил он в эфире телеканала «1+1».

Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? — задался вопросом Данилов.

По словам секретаря СНБО, с представителями ДНР и ЛНР власти Украины общаться не будут, возможны переговоры о Донбассе лишь с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Республики решили установить стратегическое партнёрство в экономической, налоговой и таможенной областях.