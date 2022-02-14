В СНБО Украины не увидели предпосылок для «вторжения» России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что предпосылок для масштабного «вторжения» российских войск на территорию страны пока нет. По его словам, признаков того, что в ближайшее время что-либо подобное произойдёт, не наблюдается, пишет РИА Новости.

Ситуация находится абсолютно под контролем. Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа, — сказал он.

По словам Данилова, страна укрепляет свою обороноспособность. Он отметил, что сектор безопасности государства готов к любым вызовам, если таковые последуют.

Между тем украинская полиция в период с 14 по 19 февраля решила перейти на усиленный режим несения службы. Он вводится для «защиты и полной готовности» и не должен стать поводом для паники.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.