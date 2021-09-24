Политолог заявил о предательстве Эрдогана после встречи с Путиным в Сочи

Греческий политолог Пол Антонопулос отметил, что после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября России следует соблюдать осторожность из-за возможного предательства со стороны турецкого лидера. Его материал опубликован на сайте InfoBrics. По словам эксперта, сейчас создаётся впечатление того, что отношения Турции и Запада испорчены, а Анкара готова сотрудничать с Москвой.

Аналитик обратил внимание на то, что сейчас много противоречий между Анкарой и Вашингтоном, возникших на фоне спора по поводу С-400 и самолётов F-35. Как известно, американцы требуют от турков отказ от приобретения российских ракетных комплексов.

Однако Турция продемонстрировала готовность к диалогу с Россией и предложила создать платформу для урегулирования проблем.

Вполне вероятно, что Эрдоган хочет нового регионального формата, чтобы ослабить фронт давления, прекрасно зная, что США и Франция планируют использовать Карабахский вопрос против Турции. Таким образом, Анкара вновь обращается к России, чтобы ослабить растущее давление со стороны Запада. Однако Турция может легко вновь повернуться к Западу в надежде получить какое-либо преимущество, — рассказал Антонопулос.

Ранее стало известно, что основная цель визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи — это «выклянчить» себе преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии. Такое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ политолог Андрей Чупрыгин. При этом глава сирийского МИД Фейсал Микдад призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб.