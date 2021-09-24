В СМИ рассказали о причастности осведомителя ФБР к штурму Капитолия

Стало известно, что осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud boys, которые принимали участие в штурме здания конгресса в январе текущего года. Об этом рассказала New York Times. Как стало известно по изученным записям и перепискам, информатор встретился с радикалами у Монумента Вашингтону, далее дошёл с ними до здания и стал свидетелем того, как начали сносить заграждения и врываться в Капитолий.
По словам сотрудника ФБР, сначала он
Ранее сообщалось, что по делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Как отмечается, им оказался майор Кристофер Уорнагирис. Задержание произошло в Виргинии спустя четыре месяца после произошедших событий. Ему предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам.
Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.