В СМИ рассказали о причастности осведомителя ФБР к штурму Капитолия

Стало известно, что осведомитель ФБР находился в рядах членов ультраправого движения Proud boys, которые принимали участие в штурме здания конгресса в январе текущего года. Об этом рассказала New York Times. Как стало известно по изученным записям и перепискам, информатор встретился с радикалами у Монумента Вашингтону, далее дошёл с ними до здания и стал свидетелем того, как начали сносить заграждения и врываться в Капитолий.

По словам сотрудника ФБР, сначала он не понял , что штурмовавшие смогли проникнуть в здание. Информатор, который держал его в курсе событий, отрицал, что будет применено насилие, так как план штурма был подготовлен заранее. Данные газеты свидетельствуют о том, что он проник в здание, никого не трогая и ничего не ломая, покинул Капитолий через окно.

Ранее сообщалось, что по делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Как отмечается, им оказался майор Кристофер Уорнагирис. Задержание произошло в Виргинии спустя четыре месяца после произошедших событий. Ему предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам.

Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден.