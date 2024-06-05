Парламент Словении проголосовал за признание Палестинского государства, передает агентство AFP. По информации журналистов, указ поддержали 52 из 90 членов законодательного органа власти.
Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его, — говорится в статье.
Словения стала 147-й страной, признавшей независимость Палестины. Как уточнила министр иностранных дел Таня Файон, власти европейского государства таким образом выразили приверженность миру и справедливости.
Ранее независимость ближневосточного государства официально признала Ирландия. Решение Дублина поддержали власти Норвегии. Позже к ним присоединилась Испания и другие страны. Отмечалось, что фундаментальное право палестинцев на суверенитет — это ключ к миру на Ближнем Востоке. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.
До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании права палестинцев на полноценное членство во всемирной организации. Тем самым фактически подтвердилась поддержка независимости Палестины рядом проголосовавших стран.