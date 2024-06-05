В Словении признали независимость Палестины AFP: парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Парламент Словении проголосовал за признание Палестинского государства, передает агентство AFP. По информации журналистов, указ поддержали 52 из 90 членов законодательного органа власти.

Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его, — говорится в статье.

Словения стала 147-й страной, признавшей независимость Палестины. Как уточнила министр иностранных дел Таня Файон, власти европейского государства таким образом выразили приверженность миру и справедливости.

Ранее независимость ближневосточного государства официально признала Ирландия. Решение Дублина поддержали власти Норвегии. Позже к ним присоединилась Испания и другие страны. Отмечалось, что фундаментальное право палестинцев на суверенитет — это ключ к миру на Ближнем Востоке. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании права палестинцев на полноценное членство во всемирной организации. Тем самым фактически подтвердилась поддержка независимости Палестины рядом проголосовавших стран.