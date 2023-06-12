В Словакии забили тревогу из-за нехватки боеприпасов Экс-премьер Словакии Пеллегрини: склады оружия в Европе опустошены

Фото: Xinhua / Global Look Press

Экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил изданию Pravda, что склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. По его словам, Братислава не может оказать Киеву военную поддержку поставками вооружений из-за нехватки боеприпасов. Политик призвал усилить военно-промышленный комплекс страны.

Склады по всей Европе опустошены, все армии будут пополнять запасы оружейных систем и складов, а это работа на пять-десять лет, — сказал Пеллегрини.

Он отметил, что увеличение производственных мощностей страны позволит создать новые рабочие места. Пеллегрини подчеркнул, что, если это не будет сделано в Словакии, то это сделают другие страны Европы.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что страны Евросоюза поставили на Украину лишь 60 тысяч тяжелых артиллерийских боеприпасов, в то время как солдаты ВСУ нуждаются минимум в 120 тысячах подобных снарядов в месяц. Столь малые объемы поставок связаны с дефицитом боеприпасов в Европе. Военные склады «давно опустели до аварийных запасов».