В Словакии выразили уверенность в передаче Киеву самолетов МиГ-29 И.о. премьера Словакии Хегер: Братислава примет решение передать Киеву истребители МиГ-29

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

МиГ-29

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер предполагает, что Братислава скоро примет решение о передаче Украине истребителей МиГ-29. В интервью газете SME он подчеркнул, что на сегодняшний день данные самолеты являются невостребованной техникой.

Касательно желания оппозиции оценить ситуацию на авиабазе Слиач, где располагаются МиГ-29, и убедиться, что истребители все еще на территории страны, но находятся в нерабочем состоянии, Хегер не выразил возражений.

Пусть сделают это, если успеют, — отметил Хегер.

9 февраля, на полях саммита ЕС в Брюсселе, Владимир Зеленский обратился к Хегеру с просьбой о поставке украинской стороне словацких истребителей МиГ-29. Хегер заверил, что Словакия сделает все возможное, чтобы удовлетворить это обращение.

Однако, оппозиционные партии сумели задержать принятие решения правительством о поставке самолетов Украине. По мнению лидеров оппозиции, кабмин не вправе принимать серьезные решения после вынесения вотума недоверия парламентом 15 декабря 2022 года. В настоящее время правительство, по поручению президента Зузаны Чапутовой, исполняет свои обязанности до проведения досрочных выборов, назначенных на 30 сентября текущего года.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает передачу Украине американских истребителей F-16. По его мнению, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».