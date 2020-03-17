https://static.news.ru/photo/acd044f4-6890-11ea-a673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Кошице на востоке Словакии скончался американец с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили медики.

Персонал гостиницы вызвал бригаду скорой помощи к потерявшему сознание постояльцу, однако прибывшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

Предварительный осмотр предполагает наличие у скончавшегося заболевания COVID-19, — цитирует РИА Новости представителя службы скорой помощи Алену Крчову.

Она добавила, что анализы умершего проверяются, а работавшая с американцем бригада медиков направлена на 14-дневный карантин, поскольку при прибытии на вызов они не имели представления, что постоялец гостиницы может болеть коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, 81-летний мужчина, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, скончался в Дании. Первоначально мужчину госпитализировали из-за обострившейся хронической болезни. Уже в больнице у него начали развиваться симптомы COVID-2019. Проведённый анализ дал положительный результат.