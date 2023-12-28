В Словакии рассказали о возможных действиях Зеленского в случае победы РФ Hlavný dennik: Зеленский сбежит с Украины после ее разоружения Россией

Фото: president.gov.ua

После разоружения Украины ее действующий лидер Владимир Зеленский, вероятно, сбежит и спрячется в другом государстве, считает журналист словацкой газеты Hlavný dennik Душан Янек. По его словам, Запад с легкостью пожертвует восточноевропейской республикой ради собственного благополучия.

Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным и его администрацией. Украину либо разоружат и сделают нейтральной, либо ее не будет в принципе, — говорится в статье.

Европе необходимо понять, что нельзя списывать Россию со счетов, поскольку Москва может ввергнуть европейские государства в экономическую пропасть, и тогда ЕС распадется, сказано в публикации. Кроме того, украинцы до сих пор не поняли, что они для Запада — лишь пешки в борьбе с Россией, которыми можно легко пожертвовать, добавил Янек.

Мы помогаем им, но при самом плохом раскладе тоже отвернемся от них. Итак, Украина, проснись! Возьми в руки меч и прогони того, кто скармливает вас русскому оружию, брось его львам. Хотя, в принципе, скоро он дернет сам и хорошенько схоронится где-нибудь со своими миллионами, — пишет журналист.

Ранее американское издание Responsible Statecraft писало, что Владимир Зеленский по итогам 2023 года остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о смене риторики США по украинскому вопросу.

Авторы материала подчеркнули, что это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон «проявляет благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб бывшим бенефициарам». В то же время, отмечается в материале, многие сторонники Украины намекают Зеленскому на необходимость пойти на территориальные уступки в угоду мира, а мечта украинского президента вступить в НАТО приобретает все более призрачный статус.