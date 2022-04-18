18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

В Словакии рассказали о военном «присутствии» США на Украине

Политолог Хмелар приравнял военные поставки США к участию в событиях на Украине
03:26, 20 апреля 2022
В Словакии рассказали о военном «присутствии» США на Украине
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Словацкий политолог Эдуард Хмелар заявил, что Вашингтон, поставляя Киеву вооружения и боеприпасы, опосредованно участвует в событиях на Украине. При этом США затягивают конфликт, держа в уме свои геополитические интересы, отметил он в беседе с чешским изданием Parlamentni listy.

Пентагон сам признаёт, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолётов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США <...> намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!подчеркнул политолог.

По его мнению, в Вашингтоне «спланировали всё заранее», а российская спецоперация только «упростила ситуацию для них». Из-за событий на Украине наибольшие потери понесёт Евросоюз, считает Хмелар.

Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс, — уверен эксперт.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео