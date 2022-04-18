В Словакии рассказали о военном «присутствии» США на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов металлургического комбината «Азовсталь». Он назвал его «приличным укреплённым районом» и показал в Telegram трофейную технику.

В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих...