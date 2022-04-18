В Словакии рассказали о военном «присутствии» США на Украине
Политолог Хмелар приравнял военные поставки США к участию в событиях на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:26, 20 апреля 2022
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Словацкий политолог Эдуард Хмелар заявил, что Вашингтон, поставляя Киеву вооружения и боеприпасы, опосредованно участвует в событиях на Украине. При этом США затягивают конфликт, держа в уме свои геополитические интересы, отметил он в беседе с чешским изданием Parlamentni listy.
Пентагон сам признаёт, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолётов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США <...> намеренно затягивают кровопролитие чужими руками! — подчеркнул политолог.
По его мнению, в Вашингтоне «спланировали всё заранее», а российская спецоперация только «упростила ситуацию для них». Из-за событий на Украине наибольшие потери понесёт Евросоюз, считает Хмелар.
Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс, — уверен эксперт.