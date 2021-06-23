В Словакии выявили привезённый из России индийский штамм COVID

Первый случай инфицирования человека штаммом коронавируса «дельта» зафиксирован в Словакии. Заболевший приехал из России, заявила пресс-секретарь управления общественного здравоохранения Словацкой Республики Даша Рачкова, сообщает газета Nový čas.

Министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский заявил, что заболевший мужчина не находился в тесном контакте с другими лицами, в настоящее время он остаётся на карантине под наблюдением.

Пока опасности нет. Я верю, что так всё и закончится, — заявил политик.

Он отметил, что россиянин был на футбольном матче в Санкт-Петербурге. Позже эта информация была опровергнута.

В Минздраве страны сообщили, что за вторник, 22 июня, было проведено 4,3 тысячи ПЦР-тестов на наличие коронавируса, 35 из них оказались положительными. Всего были госпитализированы 230 человек, 17 из них находятся в реанимации, ещё 13 подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в Словакии скончались 12,5 тысячи человек.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что главной особенностью индийского штамма коронавирусной инфекции является способность «быстро консолидировать» поражение лёгких. По её словам, клетки эпителия в лёгких традиционно совершают газообмен, для этого альвеолы производят специальную смесь полезных веществ. У заболевшего коронавирусной инфекцией человека клетки постепенно перестают её производить. Под воздействием индийского штамма этот процесс начинает протекать быстрее.