В Словакии испугались возможного дефицита газа Минсельхоз Словакии выступает против наращивания заготовки дров для отопления

Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Министерство сельского хозяйства Словакии напугано возможным дефицитом газа в отопительный сезон, ведомство также выступило против увеличения производства дров, которое поставит под угрозу леса в стране, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Представители словацкого министерства заявили, что в 2022 году запланировано заготовить 3,51 млн кубометров древесины, из которой 148 тысячи кубометров составят дрова. Они не могут увеличить объемы заготовок из-за программы ухода за лесом. В ведомстве объяснили, что производство дров сверх нормы нанесет ущерб природным функциям леса, особенно пострадает его водоудерживающая способность.

Ранее стало известно, что в Нидерландах местные жители начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ и подорожания энергоносителей. Прогнозируется, что древесина скоро станет дефицитным товаром в стране, а к концу лета запасы могут и вовсе закончиться. При этом цена на нее выросла на €50 по сравнению с предыдущим 2021 годом.

Доктор экономических наук Иосиф Диксин отметил: слова о том, что зимой европейцы могут перейти на дрова для обогрева домов без российского газа, всего лишь страшилки. По его словам, например, в Германии дрова дороже газа и их негде взять, так как вырубать леса в Германии запрещено. Подобные утверждения появляются, чтобы подтолкнуть к решению газовой проблемы.