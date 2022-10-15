В СКЦ отреагировали на версию ФСБ о доставке взрывчатки в Крым

Фото: AP/TASS

Пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла в разговоре с РИА Новости прокомментировала версию ФСБ о доставке взрывчатки для совершения теракта на Крымском мосту. В спецслужбе заявили, что ЧП было организовано в Главном управлении разведки Украины. По версии следствия, закамуфлированную взрывчатку отправили по морю из одесского порта в болгарский город Русе. Палла сказала, что первое судно в Болгарию с Украины отправилось в начале сентября в рамках зерновой сделки.

Я не знаю подробностей рейса, о котором вы говорите, но могу подтвердить, что все рейсы судов, участвующих в черноморской зерновой инициативе, круглосуточно и без выходных отслеживаются Совместным координационным центром при прохождении через морской гуманитарный коридор, — заметила пресс-секретарь представительства ООН в СКЦ.

Она добавила, что первое судно ушло по указанному маршруту в начале сентября. Речь идет о FULMАR S. Отплытие в Болгарию из порта Южный состоялось 2 сентября. Через три дня судно прошло осмотр, о чем свидетельствуют данные СКЦ.

По словам Палла, корабли не могут заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Черного моря. Суда из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул, в турецком городе они проходят осмотр. Уже после проверки корабли могут отправиться до конечного пункта назначения.

Как ранее сказал президент РФ Владимир Путин, ФСБ констатировала, что взрывчатка для организации ЧП на Крымском мосту могла быть отправлена морем из Одессы. Он отметил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.

Взрыв на Крымском мосту произошел в прошлую субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне объекта взорвался грузовик, после чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.