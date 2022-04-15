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Мир

В СК допросят британского наёмника, пойманного в Мариуполе

20:31, 16 апреля 2022
В СК допросят британского наёмника, пойманного в Мариуполе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Представители Следственного комитета России проведут допрос британского наёмника Шона Питера, пойманного в Мариуполе. В Telegram-канале федерального органа отметили, что англичанин служил в 36-й бригаде морских пехотинцев ВСУ. Уточняется, что в данный момент Питер находится в плену.

Следствие обязательно допросит очередного наёмника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наёмник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе, — сказано в сообщении.

13 апреля сообщалось, что среди украинских морпехов, сдавшихся в плен ВС РФ в Мариуполе, оказались британские наёмники. В плену оказался 28-летний Эслин Эйдин Даниэль Джон, командовавший миномётной батареей, и Пиннер Шаун 1973 года рождения, которого задержали утром 12 апреля.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее предположила, что британскому премьеру Борису Джонсону, не так давно ездившему в Киев, рассказали о судьбе сдавшихся в плен наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Захарова также выразила надежду, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс пояснит, какова была цель поездки британских военных на Украину.

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