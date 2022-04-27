В Сирии заявили о гибели четырёх военных в результате ударов Израиля

Дамаск, Сирия / Фото Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Минобороны Сирии обвинило Израиль в гибели четверых военнослужащих. В ведомстве заявили, что они погибли в результате авиаударов, нанесённых по окрестностям Дамаска, передаёт РИА Новости.

Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырёх военнослужащих, — цитирует агентство сообщение военного ведомства САР.

Там добавили, что в результате ударов ещё трое военных получили ранения. Кроме того, был причинён некоторый материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что удары по окретсностям Дамаска были нанесены со стороны израильского города Тверия. В Минобороны Сирии отметили, что системами ПВО было сбито большинство выпущенных Израилем ракет. По некоторым данным в районе Дамаска прогремели два взрыва.