В Сирии разбился военный вертолет В Сирии разбился вертолет ВС во время тренировочного полета, весь экипаж погиб

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сирия

Вертолет сирийских вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хама, весь экипаж погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны страны. Авария произошла во время тренировочного полета из-за технической неисправности.

Военный вертолет разбился сегодня утром к северо-востоку от Хамы во время учебной миссии в результате технической неисправности, которая привела к гибели экипажа, — говорится в сообщении.

Ранее в ДР Конго примерно в 13 км от Гомы разбился вертолет Ми-8, перевозивший груз в интересах миротворческой миссии ООН. Все члены экипажа крылатой машины, принадлежащей АО «Нижневартовскавиа», остались живы. На борту находились три человека.

16 июля в результате крушения вертолета Robinson на Камчатке погибли три человека, в том числе биатлонист Игорь Малиновский, который был за штурвалом. Спасатели вели поиски вертолета около суток.

Воздушное судно было обнаружено в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет выполнял частный рейс, группа не регистрировалась в качестве туристов.