Из-за распространения коронавируса правительство Сирии приняло решение временно остановить движение общественного транспорта в ряде провинций.
Принято решение приостановить движение городского транспорта в провинциях Латакия, Алеппо, Тартус, Кунейтра, Хама, Хомс, Дараа и Дейр-эз-Зор, — сообщает агентство САНА.
Как писал NEWS.ru, самый высокий риск заразиться коронавирусом появляется в транспорте, в котором наблюдается максимальная «скученность» людей. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, метро может быть относительно безопасным транспортом благодаря системам тепловизоров и фильтрации воздуха. А самый безопасный — это личный транспорт.