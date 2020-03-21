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Борт Минобороны РФ с военными вирусологами и оборудованием отправился на помощь Италии, которая столкнулась с особо сильным ударом коронавирусной инфекции. В российском военном ведомстве уточнили, что этот самолёт стал пятым за воскресенье и вылетел, как и остальные, с аэродрома Чкаловский.

С аэродрома Чкаловский в Итальянскую Республику вылетел пятый самолёт Ил-76 ВКС России со специалистами Минобороны России на борту, — цитирует Минобороны ТАСС. В Италию летят вирусологи, эпидемиологи и современное оборудование...