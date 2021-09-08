В Симферополе назвали мракобесием санкции Украины из-за Крымского моста

Намерение Украины ввести санкции за строительство Крымского моста является проявлением безумия и мракобесия. При этом политика украинских властей уже не удивляет, заявил в беседе с РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Правительство Украины на заседании 8 сентября предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести на пять лет санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление, — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, власти в Киеве, исходя из своей злобы и бессилия, тщетно пытаются навредить полуострову.

Все их действия — всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить, — считает депутат.

Ранее стало известно, что украинские санкции предусматривают запрет для юридических лиц на пользование имуществом на Украине, вывод капиталов и проведение экспортно-импортных операций. Для физических лиц предполагается запретить въезд на Украину, распоряжаться имуществом на её территории, приватизировать и арендовать госимущество.