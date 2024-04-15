В Сиднее христианского епископа ранили ножом во время службы

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Неизвестный мужчина с ножом напал на проповедника во время службы в ассирийской христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее. Преступник был задержан, трое человек получили ранения. Они получают медицинскую помощь, пишет издание News18.

Нападение произошло во время проповеди, когда неизвестный мужчина подошел к епископу Мар Мари и ударил его ножом несколько раз в область лица и шеи. Прихожане церкви среагировали быстро и смогли предотвратить дальнейшие действия нападавшего, однако трое из них получили ранения, которые, по данным источника, не являются серьезными.

Сам епископ был отправлен в больницу, его состояние остается неизвестным. Полицейские арестовали подозреваемого, он помогает полиции в расследовании.

Ранее стрельба и поножовщина произошли в торговом центре пригорода Сиднея Бонди-Джанкшен. По его информации, в результате происшествия погибли шесть человек, еще множество получили ранения.