В Австралии более 160 человек пострадали из-за отравления шпинатом

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В больницы Сиднея из-за отравления шпинатом обратились 42 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс. Всего от партии некачественного продукта пострадали 164 жителя региона.

К воскресенью, 18 декабря, в рамках продолжающегося расследования 164 человека в Новом Южном Уэльсе сообщили о симптомах после употребления в пищу молодого шпината, и по меньшей мере 42 из этих людей обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

В Минздраве штата отметили, что пациенты жалуются на разные симптомы. Среди них выделяются делирий или спутанность сознания, расширенные зрачки, галлюцинации, быстрое сердцебиение, прилив крови к лицу, затуманенное зрение и сухость во рту.

По информации ведомства, в партию шпината попали листья галлюциногенных растений. Ранее сообщалось, что с прилавков был отозван свежий шпинат компании Riviera Farms из-за того, что в несколько партий попали листья дурмана — ядовитого растения семейства пасленовых.

Ранее в городе Глухолазы в Польше произошло массовое отравление в центре для беженцев с Украины. Признаки недомогания были обнаружены у 23 украинцев, из них 15 — дети в возрасте от двух до 16 лет. По предварительной версии, люди могли заразиться кишечной норовирусной инфекцией при употреблении пищи.