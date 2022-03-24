В Швейцарии заявили, что не будут конфисковывать активы россиян

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Решение польских властей объявить 45 российских дипломатов персонами нон грата является сознательным шагом к разрушению двусторонних отношений, заявили в Министерстве иностранных дел России. Как подчёркивается в заявлении на сайте министерства, Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках установок НАТО.

Решение, принятое 23 марта польскими властями <...>, - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений, демонтаж которых наши польские «партнёры» на системной основе осуществляют уже давно, — говорится в заявлении....