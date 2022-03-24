В Швейцарии заявили, что не будут конфисковывать активы россиян
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:53, 24 марта 2022
Берн, ШвейцарияФото: unsplash.com
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Швейцария не собирается конфисковывать активы попавших под санкции граждан России, а лишь заморозит их, заявил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер. По его словам, Швейцария не может конфисковать имущество по причине отсутствия соответствующих законов, пишет РИА Новости.
В соответствии с многолетней практикой активы в рамках санкций блокируются, но не конфискуются. Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции, — сказал Боллинджер.
По словам представителя SECO, на текущий момент общий объем замороженных активов россиян составляет около $6,1 млрд.
28 февраля стало известно, что Швейцария применит против России все санкции, которые ввёл Евросоюз, заявил президент страны Иньяцио Кассис. Военную операцию России на Украине он назвал неприемлемой с точки зрения как международного права, так и морали.