Два случая заражения британским штаммом COVID выявили в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/cbe695fe-461c-11eb-909b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Первые случаи заражения британским штаммом COVID выявлены в Швейцарии, положительные пробы сдали двое жителей Британии.

Как сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе. С этой целью полученные ранее образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время проверяются на предмет возможной мутации.

Рассматриваемая мутация может быть обнаружена в двух образцах от людей с положительным результатом. Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве добавили, что проверка образцов проводилась в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве. Имена инфицированных известны, ведётся работа по установлению их возможных контактов. Власти уже уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там «более заразного» штамма коронавируса.

Ранее британские учёные в декабре признались, что в стране уже несколько месяцев распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «материнской» версии на 70% и может быть менее восприимчивым к вакцинам.