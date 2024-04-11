В Швейцарии призвали отменить принятые вне Совбеза ООН санкции Партия UDC в Швейцарии призвала к отмене принятых вне Совбеза ООН санкций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В Швейцарии следует провести референдум по отмене всех санкций, которые не были приняты Советом Безопасности ООН, говорится в запросе, поданном 11 апреля крупнейшей партией страны «Демократический союз центра» (UDC). Политическая сила потребовала исключить все невоенные принудительные меры без обязательства по международному публичному праву.

Представители партии UDC являются приверженцами строгого нейтралитета Швейцарии и призывают к отмене антироссийских рестрикций. Они собрали достаточно подписей, чтобы потребовать от властей проведения референдума по этому вопросу и внесения поправок в конституцию государства.

Швейцария присоединилась почти ко всем запретительным мерам в отношении России, которые после 24 февраля 2022 года ввели НАТО и ЕС. Она не входит в эти объединения, но в рамках санкций Берн заблокировал частные российские активы на сумму $8,8 млрд. Было заморожено также свыше трети зарегистрированных в стране российских активов — более $19,7 млрд. Около $8,45 млрд активов Центробанка РФ попали под блокировку, причем Швейцария выразила готовность принять участие в международных дискуссиях по поводу их конфискации.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркивала, что у Москвы не может быть доверия к Берну из-за его антироссийских действий и поддержки Киева. По ее словам, в таких условиях невозможно быть нейтральной принимающей стороной.