В Швейцарии придумали, как избавиться от уличных попрошаек

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Власти швейцарского города Базель нашли необычный способ для избавления от попрошаек. Они предложили им заключить с городом сделку: письменно пообещать не возвращаться в страну в обмен на билет до любого европейского города. Об этом сообщает Basler Zeitung.

Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, — заявил представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз.

Если же попрошайки нарушат соглашение и не уедут из Базеля, то им будет грозить депортация.

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