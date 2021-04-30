В Швейцарии придумали, как избавиться от уличных попрошаек

Власти швейцарского города Базель нашли необычный способ для избавления от попрошаек. Они предложили им заключить с городом сделку: письменно пообещать не возвращаться в страну в обмен на билет до любого европейского города. Об этом сообщает Basler Zeitung.
Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, — заявил представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз.
Если же попрошайки нарушат соглашение и не уедут из Базеля, то им будет грозить депортация.
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