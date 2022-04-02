В Швейцарии под санкции подпали 10 объектов недвижимости россиян

Власти Швейцарии заморозили 10 объектов недвижимости, которые принадлежат гражданам России, заявил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш. Отмечается, что во исполнение введённых против Москвы санкций был установлен режим блокирования в отношении 10 домов и квартир. Их владельцы не смогут их продать или сдать в аренду, пока действует режим ограничений.

Да, это так, — подтвердил агентству информацию Майенфиш, которую ранее озвучила местная газета Neue Zurcher Zeitung.

Уточняется, что собственность находится в четырёх кантонах Швейцарии, включая Женеву и Берн.

Германия с 4 апреля начнёт обсуждение вопроса об ужесточении антироссийских санкций вместе со своими партнёрами, сообщил ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Он подчеркнул, что президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. После этого на Россию обрушились санкции, которые коснулись как физических, так юридических лиц.