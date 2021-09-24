В Швейцарии одобрили однополые браки

На состоявшемся в Швейцарии референдуме 64,5% проголосовавших поддержали предложение о легализации однополых браков. Теперь такие пары смогут официально удочерять и усыновлять детей, сообщает RT.

Также у них появится возможность пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории страны.

Парламент одобрил программу «брак для всех» в конце 2020 года, но против выступили представители двух партий: парламентская Швейцарская народная партия и консервативный Федерально-демократический союз. Они собрали подписи для того, чтобы вынести вопрос о легализации однополых браков на референдум.

Оформлять однополые отношения как зарегистрированное партнёрство в Швейцарии разрешено с 2007 года, но это накладывало ограничения — например, нельзя было усыновлять детей.

Ряд экономистов утверждают , что разрешение однополых браков положительно сказывается на благосостоянии граждан. Например, легализация приводит к росту производительности и развитию экономического потенциала в стране.

Ранее президент США Джо Байден призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру. Он отдельно упомянул российскую Чечню и африканский Камерун.