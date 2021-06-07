В Швейцарии не подтвердили закрытие неба над Женевой из-за саммита РФ — США

https://static.news.ru/photo/49052a30-c6ee-11eb-a5ba-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Стефан Хофер заявил, что власти пока не приняли решение о закрытии воздушного пространства над Женевой для полётов во время саммита России и США, которое состоится 16 июня. Он не может подтвердить эту информацию. Его слова приводит ТАСС.

Я не могу это подтвердить, потому что Федеральный совет (правительство) ещё не принял решение, касающееся этого предположения, — отметил Хофер.

По его словам, официального решения пока нет.

Глава Белого дома Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения российско-американского саммита.