В Швейцарии назвали вероятное место встречи Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/2a2bd682-c666-11eb-b12b-96000091f725_660.jpg Фото: Ming Xu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ожидаемый 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от неё отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.

По мнению издания, многое указывает на то, что для встречи лидеров двух стран выбрано место с видом на озеро. Такой же приём использовали в 1985 году, когда на вилле встречались лидеры СССР и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.

Другим вероятным местом для саммита называется отель Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Он находится в том же парке, что и названная вилла. В том районе уже несколько дней наблюдается избыток сотрудников сил безопасности.

Ранее стало известно, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня, может состояться не в отеле, а на одной из вилл. Такое предположение выдвинула швейцарская газета Tribune de Genève. Аналитики подчеркнули, что большие отели имеют свои плюсы, но там не хватает уединённости.