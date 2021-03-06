В Швейцарии проведут референдум о запрете паранджи

https://static.news.ru/photo/7225c644-7f0f-11eb-9ea3-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Швейцарии пройдёт референдум, посвящённый новому законопроекту, который запрещает скрывать лицо в общественном месте. В случае одобрения это правило будет применяться как к жителям страны, так и к иностранцам.

Исключения составят только те случаи, когда люди прикрывают лица по медицинским показаниям или же в местах религиозного культа. Также не возбраняется надевать защиту на лицо по погодным причинам.

Если граждане страны поддержат эту инициативу, то под запрет также попадут мусульманские уборы — паранджа (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Авторы законопроекта считают, что «сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания» в обществе.

По мнению инициативного комитета, женщины наравне с мужчинами имеют право показывать своё лицо. Кроме того, его члены считают, что их инициатива даст возможность правоохранительным органам Швейцарии «решительнее бороться с правонарушителями в масках».

Тем не менее правительство и большинство членов парламента не одобрили этот законопроект. Они отметили, что в стране такие случаи являются редкостью и чаще касаются именно туристов. В связи с этим правительство рекомендовало отклонить эту инициативу и принять вместо неё менее жёсткий закон, который требует от граждан открывать лицо только в том случае, если на этом настаивают представители власти для установления личности, передаёт ТАСС.

В 2018 году, как писал NEWS.ru, Дания запретила ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. Правительство страны последовало примеру Франции и других стран Европы, которые запретили мусульманским женщинам открыто носить бурки или никабы.