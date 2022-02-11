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В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО

Госсекретарь Швеции Валленстен заявила о нежелании Стокгольма присоединяться к НАТО
07:36, 12 февраля 2022
В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО Фото: forsvarsmakte/facebook.com
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Государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна по-прежнему не стремится стать членом НАТО. На это не повлияла даже кризисная ситуация вокруг Украины, отметила она в интервью Politico.

При этом в Швеции, добавила она, не отрицают, что нацелены на хорошее сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость... Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнёром НАТО, но мы не стремимся к присоединению, — подчеркнула госсекретарь.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: он поговорил с президентом США и лидерами других стран Запада о «высоком риске агрессии против Украины». Альянс готов к любому сценарию развития ситуации. По мнению Столтенберга, в нынешних условиях кризиса вокруг Украины Североатлантический альянс остаётся един и гарантирует защиту союзникам.

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