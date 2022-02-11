В Швеции заявили о нежелании вступать в НАТО

Государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна по-прежнему не стремится стать членом НАТО. На это не повлияла даже кризисная ситуация вокруг Украины, отметила она в интервью Politico.

При этом в Швеции, добавила она, не отрицают, что нацелены на хорошее сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость... Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнёром НАТО, но мы не стремимся к присоединению, — подчеркнула госсекретарь.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: он поговорил с президентом США и лидерами других стран Запада о «высоком риске агрессии против Украины». Альянс готов к любому сценарию развития ситуации. По мнению Столтенберга, в нынешних условиях кризиса вокруг Украины Североатлантический альянс остаётся един и гарантирует защиту союзникам.