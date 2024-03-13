В Швеции заявили о конце многовековой гегемонии Запада Шведский аналитик Берн заявил о конце 500-летней гегемонии Запада

Фото: МО РФ

Весь мир сейчас наблюдает конец 500-летней гегемонии Запада, заявил в эфире интернет-канала Swebbtv шведский аналитик Ларс Берн. По его словам, украинский конфликт делает Россию сильнее, а «диктатуру» глобалистов отвергли большинство стран.

Они думают, что ослабляют Россию, но это не так. Россия с каждым днем становится только сильнее и сильнее. Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада. Глобалисты проиграли, — констатировал Берн.

По мнению эксперта, в западных странах больше нет демократии. Политики больше не заинтересованы в ней, поскольку их заботят только размеры заработка и продвижение по карьере, полагает он.

Берн также указал, что обсуждение темы климатических изменений становится все менее популярным. Эту проблему придумали для оправдания глобализма, резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что модель однополярного мира уходит в прошлое вместе с эпохой диктата и колониализма. Представитель Кремля предрек, что на смену им придут времена справедливых отношений и национального, а также культурного многообразия. По его словам, Россия будет одной из составных частей этого нового мира.