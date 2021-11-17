В Швеции выступили за создание военно-тренировочной базы на Украине

Министерство обороны Швеции поддерживает идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине и не исключает отправки шведского военного контингента в эту страну, сообщил изданию Sveriges Radio глава ведомства Петер Гульквист. По его словам, подобный шаг будет свидетельствовать о намерении ЕС обеспечивать суверенитет Украины.

Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень чёткой, — пояснил глава Минобороны Швеции.

Гульквист отметил , что тема Украины должна оставаться актуальной даже в свете нынешнего польско-белорусского кризиса. Он пояснил, что министерство поддерживает предложение стран Балтии об учебной миссии на Украине. Это может означать, что Швеция отправит на Украину офицеров для обучения военных.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реализация планов Евросоюза по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии будет способствовать эскалации ситуации в Донбассе. Захарова напомнила, что реализация данной инициативы противоречит Минским соглашениям и будет способствовать милитаризации Украины. Поэтому Москва призывает отказаться от этого шага, который в российском МИД считают необдуманным.