В Швеции выступили за создание военно-тренировочной базы на Украине

В Швеции выступили за создание военно-тренировочной базы на УкраинеМинистр обороны Швеции поддержал идею ЕС о создании военной базы на Украине
Министерство обороны Швеции поддерживает идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине и не исключает отправки шведского военного контингента в эту страну, сообщил изданию Sveriges Radio глава ведомства Петер Гульквист. По его словам, подобный шаг будет свидетельствовать о намерении ЕС обеспечивать суверенитет Украины.
Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень чёткой, — пояснил глава Минобороны Швеции.
Гульквист
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реализация планов Евросоюза по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии будет способствовать эскалации ситуации в Донбассе. Захарова напомнила, что реализация данной инициативы противоречит Минским соглашениям и будет способствовать милитаризации Украины. Поэтому Москва призывает отказаться от этого шага, который в российском МИД считают необдуманным.