В Швеции пройдут масштабные военные учения с участием 14 стран Минобороны Швеции: начинаются крупнейшие военные учения за последние 25 лет

Фото: Markku Ulander / www.imago-images.de / Global Look Press

Министерство обороны Швеции сообщило, что в стране 17 апреля начнутся крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Отмечается, что учения «Аврора-23» завершатся 11 мая. В ведомстве уточнили, что в них примут участие армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Местом проведения маневров выбран остров Готланд на Балтийском море.

Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию. «Аврора-23» — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тыс. женщин и мужчин, — сказано в пресс-релизе.

В учениях примут участие США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция.

Ранее представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что для того чтобы заявка Швеции на вступление в НАТО была одобрена, власти страны должны бороться с терроризмом. Он подчеркнул, что после выполнения требования Анкара даст добро на вступление скандинавской страны в ряды Альянса.