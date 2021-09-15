Гражданина Швеции осудили за «работу» на спецслужбы России

Впервые за 18 лет шведа осудили за якобы сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что якобы передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства. Об этом сообщает SvT Nyheter.

В феврале 2019 года шведская полиция арестовала одного из работников компании Volvo во время встречи с дипломатом из России. При аресте у подозреваемого в шпионаже обнаружили сумму, эквивалентную $3 тысячам.

В обвинительном вердикте суда в Гётеборге говорилось, что обвиняемый незаконно копировал данные с компьютеров в офисе шведской автомобильной фирмы и передавал их представителям российских спецслужб. Прокурор убедил судью в том, что действия подданного Швеции представляли угрозу национальной безопасности королевства. Сам подсудимый свою вину отрицал.

Ранее в Берлине был задержан сотрудник посольства Великобритании по подозрению в работе на «русскую разведку». Британца арестовали в столице Германии 11 августа. Ему вменяют передачу секретных документов российскому дипломату за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется. Известно, что арестованный был сотрудником службы безопасности дипломатического представительства Великобритании.