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Гражданина Швеции осудили за «работу» на спецслужбы России

15:38, 15 сентября 2021
Гражданина Швеции осудили за «работу» на спецслужбы России Фото: blondinrikard/flickr.com
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Впервые за 18 лет шведа осудили за якобы сотрудничество с разведслужбами России. Мужчина получил тюремный срок за то, что якобы передавал конфиденциальную информацию работнику российского посольства. Об этом сообщает SvT Nyheter.

В феврале 2019 года шведская полиция арестовала одного из работников компании Volvo во время встречи с дипломатом из России. При аресте у подозреваемого в шпионаже обнаружили сумму, эквивалентную $3 тысячам.

В обвинительном вердикте суда в Гётеборге говорилось, что обвиняемый незаконно копировал данные с компьютеров в офисе шведской автомобильной фирмы и передавал их представителям российских спецслужб. Прокурор убедил судью в том, что действия подданного Швеции представляли угрозу национальной безопасности королевства. Сам подсудимый свою вину отрицал.

Ранее в Берлине был задержан сотрудник посольства Великобритании по подозрению в работе на «русскую разведку». Британца арестовали в столице Германии 11 августа. Ему вменяют передачу секретных документов российскому дипломату за денежное вознаграждение, сумма которого не уточняется. Известно, что арестованный был сотрудником службы безопасности дипломатического представительства Великобритании.

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