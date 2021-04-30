В Швеции назвали договор с НАТО позором

https://static.news.ru/photo/6ec60bb2-ab4c-11eb-8d21-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Журналист шведской газеты Proletären раскритиковал чиновников страны за сотрудничество с военными НАТО и помощь в продвижении к границам России. Автор статьи назвал договор с Альянсом позором.

Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией, — написал журналист.

Он обеспокоился, что США пытаются взять Россию в кольцо, а НАТО продолжает расширение на восток, с каждым разом всё ближе перемещаясь к России. В издании считают, что настоящим агрессором являются США и НАТО.

Журналист напоминает, что Швеция и Североатлантический альянс подписали договор в 2016 году. По документу военным США и НАТО позволено использовать страну для выполнения боевых операций.

Ранее китайское издание Sohu написало, что провокации НАТО на западных границах России могут быть отвлекающим манёвром, который Вашингтон сделал для подготовки нападения на РФ с восточного фланга. Обозреватели уверены, что Штаты хотят отвлечь внимание от Азиатско-Тихоокеанского региона, где может разразиться столь масштабное сражение. Американские военные смогут прорваться сквозь оборонительные рубежи России, только заручившись поддержкой Токио. Китайские журналисты уверены, что японцы с радостью предоставят американцам свои военные базы и примут участие в военной операции, чтобы забрать Курильские острова, по которым будет нанесён первый удар.