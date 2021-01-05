В Швеции из-за поездки на Канары подал в отставку чиновник

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Поездки на Канарские острова на Рождество и Новый год стали поводом для отставки генерального директора Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Швеции Дана Элиассона.

Как сообщает сайт управления, он попросил освободить его от занимаемой должности на встрече с министром внутренних дел Микаэлем Дамбергом.

Причина моего решения — в желании, чтобы УЧС как ведомство имело наилучшие предпосылки к выполнению своей важной функции. Именно поэтому я попросил освободить меня от занимаемой должности, — цитирует его слова ТАСС.

Поездка Элиассона вызвала в обществе сильный резонанс. Представители оппозиции потребовали его отставки, мотивируя это тем, что во время пандемии, когда могут возникать самые непредсказуемые ситуации, руководитель такой важной службы, как УЧС, не имеет права покидать страну в сугубо личных целях. К тому же незадолго до праздников глава ведомства сам призывал всех жителей королевства серьёзно отнестись к ограничениям в связи с распространением инфекции и не совершать поездок.

Этой весной Швеция стала известна как одна из двух европейских стран, которые не стали вводить карантин из-за коронавируса (второй была Белоруссия). Несмотря на вал критики со стороны скандинавских соседей и экспертов, шведские эпидемиологи настаивали, что такой подход позволит избежать обрушения экономики и второй волны эпидемии.

С 16 ноября жителям Швеции запретили собираться более чем по восемь человек в закрытых помещениях, а барам и ресторанам — продавать алкоголь после 22:00. Кроме того, были приняты меры, чтобы защитить постояльцев домов престарелых.

При этом подход Швеции не спас страну и от кризиса в экономике. За первые два квартала 2020 года она сократилась на 7,7%. Такое же падение было отмечено в соседней Дании, которая ввела одни из самых ранних и жёстких мер весной и таким образом избежала массовой смертности от COVID-19. А экономики Норвегии и Финляндии, которые тоже выбрали карантин, сократились меньше, чем шведская — на 5% и 6% соответственно, писал NEWS.ru.