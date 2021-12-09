В штабе операции в Донбассе подтвердили возращение судна Украины на базу
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:26, 10 декабря 2021
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины возвращается на базу. Он не входил в «чувствительные зоны» и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединённых сил в Донбассе (ООС). Информация размещена на странице в Facebook.
Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС вооружённых сил Украины «Донбасс» не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования изменить курс он не выполняет.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях. Это акватория совместного пользования.