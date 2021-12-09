В штабе операции в Донбассе подтвердили возращение судна Украины на базу

В Японии на 79-м году жизни скончался ведущий дизайнер и создатель игровых консолей компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, смерть Уэмуры наступила ещё 6 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Причины смерти не называются. Уэмура начал работу в Nintendo в 1971 году, он был...