В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне найдена бомба

https://static.news.ru/photo/66c76744-5066-11eb-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

В штаб-квартире Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне было обнаружено взрывное устройство, находящееся неподалёку здание Нацкомитета демократов было эвакуировано, сообщает New York Times.

В текстовой онлайн-трансляции газета сообщает со ссылкой на три источника, что обнаруженное в штабе республиканцев взрывное устройство было самодельным, команда сапёров оперативно уничтожила бомбу.

Штаб-квартиры республиканцев и демократов расположены всего в нескольких кварталах от Капитолия, где произошли массовые акции протеста вскоре после того, как конгресс собирался утвердить итоги выборов президента США, пишет издание.

Как сообщал NEWS.ru, полиция США на фоне протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа проверяет информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне. Ранее в полицию стали поступать сообщения о том, что в нескольких районах американской столицы могут быть заложены бомбы.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп анонсировал акции протеста в свою поддержку ещё 5 января.

6 января протестующие сначала собрались у конгресса, а затем ворвались в здание. Заседание по утверждению итогов выборов было прервано. На ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые. Из здания были эвакуированы все чиновники, сенаторы и конгрессмены, включая вице-президента США Майка Пенса.

Президент США Дональд Трамп распорядился стянуть силы Национальной гвардии для обеспечения правопорядка на акции протеста возле здания конгресса. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.