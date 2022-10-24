В Шотландии призвали к досрочным всеобщим выборам после избрания Сунака Глава Шотландии Стерджен призвала к всеобщим выбора в Великобритании в связи с избранием Сунака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала в своем Twitter к досрочным всеобщим выборам после того, как стало известно, что британское правительство возглавит экс-министр финансов Риши Сунак. По ее словам, жители Шотландии за него голосовать не стали бы.

Я бы предложила одно немедленное решение, которое он (Сунак — NEWS.ru) должен принять <...>. Он должен назначить досрочные всеобщие выборы... Для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы нам дали шанс, — написала политик.

Тем не менее, она поздравила Сунака с победой и заявила, что сделает все возможное для построения с ним конструктивных рабочих отношений.

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак автоматически становится премьер-министром Соединенного Королевства после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. Бывший премьер Борис Джонсон также отказался баллотироваться на данный пост, хотя, по его словам, имел хорошие шансы на победу. 42-летний Сунак станет самым молодым британским премьером за последние 200 лет.

В Госдуме считают, что новый глава правительства Великобритании с большой долей вероятности будет придерживаться антироссийской позиции. При этом отметили, что РФ продолжит контактировать с любым британским лидером, хотя это может оказаться полностью бесперспективным.