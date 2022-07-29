В ШОС заявили о развязанной против России тотальной гибридной войне Замгенсека ШОС Логвинов: гибридная война против России начинает перекидываться на Китай

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов заявил, что развязанная против России тотальная гибридная война начинает «перехлестываться» на Китай. По его словам, в такой ситуации странам Шанхайской организации сотрудничества необходимо обращать внимание на противодействие фейковой информации, сообщает РИА Новости.

Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение «и мечом твоим станет перо». Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений, — подчеркнул замгенсека ШОС.

Он добавил, что в западных СМИ по отношению к ШОС уже два десятилетия публикуют нескрываемо неприязненные комментарии. Сейчас подобное отношение к организации лишь усиливается.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита ШОС в Самарканде образовалась очередь из стран, желающих вступить в состав объединения. Таким наблюдением поделился глава МИД России Сергей Лавров по завершении переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте. По словам министра, одни страны хотят стать полноправными членами организации, другие — наблюдателями.