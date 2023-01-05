В ШОС заявили о готовности поспособствовать решению украинского кризиса Глава ШОС Мин: страны-участницы готовы участвовать в решении украинского кризиса

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Global Look Press

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что страны-участницы готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, передает РИА Новости. Он добавил, что государства-члены разделяют общие ценности и позиции по многим вопросам. По его словам, страны ШОС продолжают работать над устранением разногласий.

Государства — члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам, — сказал Чжан Мин.

Он указал на то, что страны организации прилагают усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине.

Профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вэнь ранее заявил, что все больше стран восстают против мирового порядка, установленного США. Эксперт при этом уточнил, что речь не только о России в данном контексте, а также о тех странах, которые выступают против США в поисках более независимой ситуации. Он назвал «беспрецедентным» отказ многих стран в мире от господства США.