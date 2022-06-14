В ШОС может появиться новый представитель Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Белоруссии одобрили подачу заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, передает РИА Новости. 14 июня в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС, где будет рассматриваться заявка страны. На сегодня Белоруссия обладает статусом наблюдателя при организации.

Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС, — сказал Хакимов.

ШОС была основана 15 июня 2001 года. На сегодня в состав организации входят Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Китайская сторона ранее также выступила с предложением начать процесс расширения БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). По словам главы МИД КНР Ван И, группе из пяти стран стоит изучить процедуры расширения и прийти по этому вопросу к согласию. Он считает, что это поможет повысить влияние объединения, а также внести вклад в поддержание мира.