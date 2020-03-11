https://static.news.ru/photo/bbeb66ee-6390-11ea-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассматривает предложения по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний в связи с распространением в мире нового коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

По его словам, COVID-19 затронул некоторых членов организации, в том числе КНР, Россию, Пакистан, Индию. Серьёзную озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в одном из государств-наблюдателей — Иране. Поэтому страны ШОС начали активно поддерживать друг друга — специалисты делятся опытом, методикой и видением борьбы с инфекцией.

Норов напомнил о принятом в 2018 году заявлении глав государств — членов ШОС о совместном противостоянии угрозам эпидемий на пространстве организации.

Зафиксированные в нём положения — обмен информацией о проявленных заболеваниях и принимаемых мерах, реализация мер по повышению противоэпидемического потенциала — являются универсальными, — цитирует ТАСС генсека Шанхайской организации сотрудничества.

Он добавил, что секретариат ШОС направил на рассмотрение профильных ведомств государств-членов предложения, включающие разработку механизма оперативного информирования в случае появления очага инфекционного заболевания, имеющего потенциал для широкого распространения.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия поддержит обсуждение в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич.