В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях» Иран выступил за создание единой валюты ШОС

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Мохаммад Мохбер

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер выступил за обсуждение в Шанхайской организации сотрудничества идеи единой валюты, основанной на прорывных технологиях, передает ТАСС. По его словам, это поможет укрепить экономическое сотрудничество между странами-участницами и усилить роль ШОС в регионе и мире.

Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьезный повод для обсуждения, — отметил Мохбер.

И. о. президента Ирана также отметил, что Тегеран предлагает полностью исключить американский доллар из торговых сделок стран — участниц ШОС.

Организация появилась в 2001 году. В настоящий момент ее членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями выступают Афганистан и Монголия.

Ранее лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества поставили свои подписи под итоговой Астанинской декларацией заседания в столице Казахстана. Президент России Владимир Путин стал одним из подписантов.