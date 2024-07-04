Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер выступил за обсуждение в Шанхайской организации сотрудничества идеи единой валюты, основанной на прорывных технологиях, передает ТАСС. По его словам, это поможет укрепить экономическое сотрудничество между странами-участницами и усилить роль ШОС в регионе и мире.
Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения. К этой сфере относится расширение использования национальных валют или [создание] общей валюты, основанной на прорывных технологиях, что представляет большой интерес и серьезный повод для обсуждения, — отметил Мохбер.
И. о. президента Ирана также отметил, что Тегеран предлагает полностью исключить американский доллар из торговых сделок стран — участниц ШОС.
Организация появилась в 2001 году. В настоящий момент ее членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями выступают Афганистан и Монголия.
Ранее лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества поставили свои подписи под итоговой Астанинской декларацией заседания в столице Казахстана. Президент России Владимир Путин стал одним из подписантов.