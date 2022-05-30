«В лицее кошмар»: жительница Донецка про утренний обстрел со стороны ВСУ Жительница Донецка заявила, что после утреннего обстрела ВСУ «в лицее вынесло стены»

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Жительница Донецка в беседе с NEWS.ru заявила, что в результате утреннего обстрела центра города со стороны ВСУ в лицее № 22 «вынесло стены». По её словам, в городе были слышны по меньшей мере два громких взрыва.

Происходит кошмар. Живу возле лицея № 22. Было очень громко, два громких взрыва и несколько [взрывов] потише. В школе ужас — стены вынесло. Сейчас тихо. Куда они (ВСУ. — NEWS.ru) бьют — без понятия, никто с 2014 года не понимает, куда они бьют, в основном — по школам, садикам и т. д., откуда-то со своих территорий. Обстреливали вечером 29 мая. В последнее время обстрелов стало больше, — добавила жительница Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли две школы и гимназию в центре Донецка. Мэр Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ обстреливали образовательные учреждения из американского тяжёлого вооружения.

Ранее Минобороны РФ перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе сохраняется напряженная обстановка.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам. 21 мая атака произошла на поселок Тёткино и близлежащие населенные пункты. Огонь велся из минометов. До этого поселок был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.