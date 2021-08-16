В шасси вылетевшего из Кабула самолёта нашли останки человека

Останки афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами, обнаружили в стойке шасси американского военно-транспортного самолёта С-17. Об этом сообщает Politico.

Предположительно, погибший привязал себя к шасси. Как передаёт издание, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. По данным журналистов, борт признали неисправным, из-за чего ему пришлось уйти на посадку «в третьей стране».

Ранее сообщалось, что в Кабуле несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились при попытке улететь из Афганистана. По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома. По другой информации, людей просто скидывали из салона самолёта.

Известно, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.