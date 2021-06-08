В шаге от катастрофы: Мраморное море пожирает слизь

Турция столкнулась с угрозой масштабной экологической катастрофы, последствия которой могут затронуть акватории республики.
В Мраморном море расползается слизь, которая уже мешает проходу кораблей и вылову рыбы, а если ничего с этим не делать, то стремительно расползающаяся субстанция грозит не только перекинуться в другие водоёмы, но и навредить обитателям. Сама же слизь — это фитопланктон.
Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал справиться со слизью в Мраморном море и не допустить её распространения в Чёрное.
Побережье в Стамбуле, покрытое слизью, вызывает опасения у местных жителей
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слизь заполонила в Стамбуле даже каналы
Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Побережье полностью покрыто слизью
Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эксперты обвиняют глобальное потепление и загрязнение окружающей среды
Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Учёные считают, что слизь может отдрейфовать в Чёрное море
Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press
Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Распространение фитопланктона может разрушить рыбный промысел в районе Стамбула
Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press
Комиссия по исследованию глобального изменения климата парламента Турции призвала тщательнее исследовать природный феномен
Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возможно возникновение проблем и в туристической области
Osman Orsal/XinHua/Global Look Press
Вид с высоты птичьего полёта на один из пляжей Стамбула
Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press