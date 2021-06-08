В шаге от катастрофы: Мраморное море пожирает слизь

Турция столкнулась с угрозой масштабной экологической катастрофы, последствия которой могут затронуть акватории республики.

В Мраморном море расползается слизь, которая уже мешает проходу кораблей и вылову рыбы, а если ничего с этим не делать, то стремительно расползающаяся субстанция грозит не только перекинуться в другие водоёмы, но и навредить обитателям. Сама же слизь — это фитопланктон.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал справиться со слизью в Мраморном море и не допустить её распространения в Чёрное.

Побережье в Стамбуле, покрытое слизью, вызывает опасения у местных жителей Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Слизь заполонила в Стамбуле даже каналы Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press Побережье полностью покрыто слизью Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Эксперты обвиняют глобальное потепление и загрязнение окружающей среды Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press Учёные считают, что слизь может отдрейфовать в Чёрное море Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Распространение фитопланктона может разрушить рыбный промысел в районе Стамбула Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press Комиссия по исследованию глобального изменения климата парламента Турции призвала тщательнее исследовать природный феномен Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможно возникновение проблем и в туристической области Osman Orsal/XinHua/Global Look Press Вид с высоты птичьего полёта на один из пляжей Стамбула Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press