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Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация
Мир

В шаге от катастрофы: Мраморное море пожирает слизь

11:56, 08 июня 2021
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
NEWS.ru

Турция столкнулась с угрозой масштабной экологической катастрофы, последствия которой могут затронуть акватории республики.

В Мраморном море расползается слизь, которая уже мешает проходу кораблей и вылову рыбы, а если ничего с этим не делать, то стремительно расползающаяся субстанция грозит не только перекинуться в другие водоёмы, но и навредить обитателям. Сама же слизь — это фитопланктон.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал справиться со слизью в Мраморном море и не допустить её распространения в Чёрное.

Побережье в Стамбуле, покрытое слизью, вызывает опасения у местных жителей

Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слизь заполонила в Стамбуле даже каналы

Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побережье полностью покрыто слизью

Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация

Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты обвиняют глобальное потепление и загрязнение окружающей среды

Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные считают, что слизь может отдрейфовать в Чёрное море

Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Съёмка с высоты птичьего полёта показывает, насколько серьёзна ситуация

Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространение фитопланктона может разрушить рыбный промысел в районе Стамбула

Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комиссия по исследованию глобального изменения климата парламента Турции призвала тщательнее исследовать природный феномен

Tolga Subasi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможно возникновение проблем и в туристической области

Osman Orsal/XinHua/Global Look Press

Вид с высоты птичьего полёта на один из пляжей Стамбула

Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

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