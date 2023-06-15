В СФ назвали шизофренией запрет на строительство посольства РФ в Австралии Глава комитета Совфеда по международным делам назвал шизофренией запрет на строительство посольства РФ в Австралии

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Запрет на строительство российского посольства в Канберре рядом со зданием парламента страны представляет собой проявление «шизофрении» правительства Австралии. Такое мнение высказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Из Австралии пришла информация о шизофрении австралийского руководства. Премьер-министр страны заявил, что строительство здания посольства Российской Федерации в Канберре, по данным разведслужб Австралии, явится угрозой ее национальной безопасности. Дойти до такого умозаключения — это медицинский случай! И, к сожалению, такие случаи множатся, — посетовал Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru.

Ранее парламент Австралии аннулировал заключенный в 2008 году договор аренды Россией участка для строительства нового здания российского диппредставительства в Канберре.

В правительстве страны причиной запрета на строительство посольства назвали местоположение здания, поскольку место находится непосредственно рядом с парламентом, отметили австралийские парламентарии.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пояснил журналистам, что правительство получило очень «четкие рекомендации по безопасности относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента».