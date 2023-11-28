В Северной Корее похвастались достижениями своего разведспутника ЦТАК: разведывательный спутник КНДР сделал фото Белого дома и Пентагона

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Отмечается, что с полученными фото уже ознакомился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Также Reuters указывает, что корейский спутник спутник сделал ряд фотографий американских авиансоцев. Они находятся на военной базе США Норфолк в штате Вирджиния.

ЦТАК 21 ноября сообщило об успешном запуске разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1». В Пхеньяне отметили, что старт аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии. Также сообщалось о намерении КНДР в ближайшем будущем запустить еще несколько разведывательных спутников.

На следующий день Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. В частности, речь шла о бесполетных зонах. В ответ на это в Минобороны КНДР заявили об отказе от соблюдения всех соглашений и возобновлении применения мер, запрещенных документом.

Ранее спутник-разведчик КНДР уже сделал снимки ряда военных объектов США. В частности, были получены фотографии атомного авианосца «Карл Винсон», расположенного в южнокорейском Пусане, а также военно-морской базы в Перл-Харборе. Ким Чен Ын заявил, что «Маллиген-1» будет выполнять роль «космического стража» республики, наблюдающего за военными намерениями Запада.